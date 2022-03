Kauplejad ootavad Euroopa Keskpangalt tänavu nelja intressitõusu

Euroalal jätkub riigivõlakirjade müük, mis omakorda võlakirjade tootlust kõrgemale tõstab. Saksamaa 2-aastase võlakirja intress on ühe kuuga kerkinud 44 punkti ning on hetkel -0,11%. 5-aastase võlakirja tootlust on viimase ühe kuuga roninud miinusest välja ning on nüüd 0,39%.