Komisjon kutsub liikmesriike üles lõpetama kiiresti nn kuldsete passide ja elamislubade väljaandmine

Mõned Venemaa või Valgevene kodanikud, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone või kes oluliselt toetavad sõda Ukrainas, võivad olla omandanud selle korra alusel ELi kodakondsuse või eelispääsu ELi, sealhulgas võimaluse Schengeni alal vabalt ringi liikuda. Nende otseste ohtudega tegelemiseks soovitab komisjon täna liikmesriikidel ka hinnata, kas Venemaa või Valgevene kodanikelt, kes on seoses sõjaga Ukrainas lisatud ELi sanktsioonide loetellu, tuleks nn kuldse passi korra alusel antud kodakondsus ära võtta. Elamisload, mis on antud investoritele elamisloa andmise korra alusel Venemaa ja Valgevene kodanikele, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone, tuleks pärast individuaalset hindamist ning vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele, põhiõigustele ja liikmesriikide õigusele viivitamata kehtetuks tunnistada.

Õigus- ja tarbijaküsimuste volinik Didier Reynders ütles: „Euroopa väärtused ei ole müügiks. Kodakondsuse müük nn kuldsete passide kaudu on ELi õiguse kohaselt ebaseaduslik ja kujutab endast tõsist ohtu meie julgeolekule. See rajab teed korruptsioonile, rahapesule ja maksustamise vältimisele. Kõik asjaomased liikmesriigid peaksid viivitamata lõpetama investoritele kodakondsuse andmise. Lisaks peaksid nad hindama, kas on tarvis kehtetuks tunnistada nn kuldsed passid, mis on juba välja antud isikutele, kelle suhtes on kehtestatud sanktsioonid või kes toetavad oluliselt Putini sõda.“