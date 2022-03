Riigi kohtuvaidluse lõpetamine iseendaga toob tarbijale kahe aastaga suure hulga taastuvenergiat

Eesti Energia võttis kohtust tagasi hagi Eleringi vastu, kes keeldus Tootsi tuulepargi arendajale maksmast taastuvenergia toetust. Eesti Energia taastuvenergia kommunikatsioonijuht Kadri Korsten ütleb, et Eesti Energia on võtnud nüüd fookusesse projektile investeerimiskindluse tagamiseks lahenduse leidmise, mis asendaks algsetes plaanides olnud taastuvenergia toetuse mudelit. „Üks võimalus selleks on taastuvenergia vähempakkumisel osalemine, milleks ettevalmistused käivad käivad,” lausus Korsten. Muid takistusi tema kinnitusel Tootsi tuulepargi ehitamiseks enam ei ole. Enne ehituse algust võõrandatakse projekt Enefit Greenile, mis tegeleb Eesti Energia kontsernis tuuleenergia arendamisega. Kortsen kinnitab, et kui kõik läheb plaanipäraselt, hakkab Tootsi tuulepark energiat tootma hiljemalt 2024. aastal.