DelfinGroup maksab heade tulemuste eest taas dividende

DelfinGroup maksab 2021. aasta 4. kvartali tulemuste eest dividende summas 779 500 eurot ehk 0,0172 eurot aktsia kohta, otsustasid ettevõtte aktsionärid 28. märtsil toimunud erakorralisel koosolekul. 4. kvartali dividendide saamise õigus on aktsionäridel, kes omavad aktsiaid 8. aprillil 2022. Dividendide väljamaksmise kuupäevaks on määratud 12. aprill 2022.

DelfinGroup finantsjuht Aldis Umblejs sõnas: „Eelmine aasta on olnud ettevõtte ajaloo edukaim – nõudlus ringmajanduses eralaenude ja teenuste järele, nagu kasutatud kaupade jaemüük, on märgatavalt kasvanud. Oleme suurendanud konkurentsieelist kapitali kaasamisel, mistõttu on meie kapitalikulu langenud keskmiselt 8%-ni. 2022. aasta algus näitab sarnaseid trende nõudluses meie teenuste järele ja see annab positiivse väljavaate nii käesoleva aasta tulemuste kui ka meie aktsionäridele makstava dividendide osas.”