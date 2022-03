Praegu kehtiv postiseadus on püsinud muutumatuna pea 15 aastat ning vajab ajakohastamist

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt on allkirjastanud postiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Omniva sõnul tunnetab tarbija postiseaduse muudatuste mõju läbi selle, et postiteenuseid saab pakkuda paindlike ja kaasaegsete lahendustena. Konkurentsiameti sõnul on keeruline öelda, milliseks võiksid kujuneda konkreetsed UPT tasud. Omniva sõnul tunnetab tarbija postiseaduse muudatuste mõju läbi selle, et postiteenuseid saab pakkuda paindlike ja kaasaegsete lahendustena.