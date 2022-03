Minister Sutt teeb valitsusele ettepaneku keelata Yandexil taksoveo teenuse pakkumine Eestis

Minister Andres Suti sõnul on riigisisese sanktsiooni kehtestamise oluliseks ajendiks hiljutine Venemaa otsus, et Yandex peab kohustuslikus korras jagama kogutavaid isikuandmeid kohalikule eriteenistusele. „Yandex NV teenuste kasutamiseks on vajalik anda ligipääs suurele hulgale isikuandmetele, mida töödeldakse ettevõtte Venemaal asuvates serverites. Sisuliselt võivad Venemaa eriteenistused ja poliitiline juhtkond kasutada ära Yandexi kasutuses olevaid andmeid ja ligipääsuvõimalusi ning see on märkimisväärne oht Eesti julgeolekule, eriti tänases poliitilises olukorras,“ rääkis Sutt. Sarnaseid hoiatusi on Eestis andnud ka nii Kaitsepolitseiamet kui Andmekaitse Inspektsioon. Vene meedia andmetel on Venemaal ettevalmistamisel ka uus eelnõu, mis kohustab takso tellimise teenuseid jagama eriteenistusega (FSB) tellimuse andmeid, sh sõiduki ja juhi asukohta.