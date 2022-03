E-residendid on asutanud üle 20 000 Eesti ettevõtte

Ukrainlanna Natalja Storožuk juhib e-residendina Eesti start-up-ettevõtet PRNEWS.IO. „Eesti pakub kaasaegseks äritegevuseks vajalikku paindlikkust, mis on tohutu konkurentsieelis. Lisaks on Eesti ettevõtlusringkonnad orienteeritud koostööle, mis julgustab suurelt unistama,“ ütles Storožuk. Tema jaoks on olulisemad e-residentsust iseloomustavad märksõnad kaasamine, avatus ja julgus katsetada. E-residentsuse brändi tugevus kasvab ja see on kvaliteedimärk. „Olin veebikõnes potentsiaalse kliendiga Kanadast. Enda iduettevõtet tutvustades märkisin, et see on asutatud Eesti e-residentsuse programmi abil. Järgmisel hetkel näitas vestluspartner enda e-residendi kaarti ja sellest sidemest sündis tänaseni tõhus koostöö. See näitab, kui lai on võrgustik e-residentidest ettevõtjatest üle maailma, kes panustavad Eesti majandusse,“ ütles Storožuk.