Saksamaa käivitab energiavarustuse tagamiseks hädaolukorra plaani

Majandusminister Robert Habeck ütles kolmapäeval pressibriifingul, et Berliini valitsus algatas plaani esimese kolmest võimalikust etapist, et tegeleda vähenenud energiavarustusega. Esimene etapp hõlmab gaasi tarbimise ja varude intensiivset jälgimist.

See samm tehti pärast seda, kui Venemaa nõudis, et energiamakseid tuleks teha eurode või dollarite asemel rublades. Saksamaa valitsusametnikud lükkasid Venemaa nõudmise tagasi. Saksamaa peamised energiatarnijad on viimastel päevadel hoiatanud, et riikidevaheline vaidlus võib kaasa tuua katkestusi.

"See on ettevaatusabinõu," ütles Habeck. "Vene poolelt on tulnud mitmeid avaldusi, et kui seda ei juhtu, siis tarned peatatakse."

Habeck ütles, et energiavarustus on praegu kindel ja Saksamaa gaasihoidlate täitumus on praegu 25%.

Olukorra jälgimiseks luuakse igapäevaselt koos käiv rakkerühm ning minister kutsus ettevõtteid ja tarbijaid üles aitama võimalusel energiatarbimist vähendama. Hädaolukorra lahendamise plaani kolmandas etapis võtaks Saksamaa riik olemasolevate energiavarude haldamise üle.