Siseinfoga kauplejat ootab kuni 25-aastane vangistus

"Peltz tunnistas oma tänase ülestunnistusega, et ta kauples olulise mitteavaliku teabega börsil omakasu eesmärgil ning et ta valetas oma sissetuleku kohta, vältimaks maksude maksmist," ütles Ameerika Ühendriikide prokurör Peace. "Amet võtab jõuliselt vastutusele kauplejad, kes püüavad süsteemi petta, kahjustada tavainvestoreid ja õõnestada meie finantsturgude terviklikkust."

Prokurörid ei nimetanud ajakirjanikku ega meediaväljaannet, kuid Reuters ja teised meediakanalid on tuvastanud, et tegu on New Yorgi Bloombergi ajakirjaniku Ed Hammondi, kes sai Peltzilt vihje. Hammondit ei süüdistata üheski väärteos.