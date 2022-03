Võimud on ohjeldanud alkoholi internetikaubandust Soomes. Hoolimata hirmutamisest on alkoholi tume veebipood plahvatuslikult uuele tasemele tõusnud. Ametnikud on isegi parlamendile öelnud, et praegune seadus keelaks juba kaugmüügi. Soomes sellist keeldu professori sõnul olla ei saa, kirjutab Iltalehti.