Värbaja annab nõu: töö aitab leida läbimõeldud kandideerimine

Inbanki värbaja Kerli Veskiväli sõnul on tööd otsides kõige olulisem põhjalikult läbi mõelda, miks konkreetsele ametipositsioonile kandideeritakse. “Tihti jääb värbajatele arusaamatuks, miks inimene ametikohale kandideerib või mida ta täpselt otsib, kuigi kandidaadil endal võib olla selleks väga selge põhjus. Mida selgem ja põhjendatum on avaldus, seda suurem võib olla eelis kellegi teise ees,“ lausus Veskiväli.

Ta tõi näitena, et kui viimasest töökohast on jäänud sisse pikk paus või väga tihti on töökohti vahetatud, siis on hea seda koheselt selgitada, et värbajal oleks kandideerimisavaldust vaadates esimestele küsimustele vastused olemas.

Põhjenda enda sobivust ja huvi

Inbanki värbaja sõnul on sama lugu inimestega, kes soovivad teha karjääripöörde ja hoopis teises valdkonnas või ametis kätt proovida: „Kui kandidaadi enda jaoks võib karjääripööre tunduda loogiline, soov muutuseks ja motivatsioon uuele ametikohale asumiseks on olemas, siis potentsiaalsele tööandjale võib jääda arusaamatuks, miks kandidaat sobima peaks, kui ta pöördumisest selgitust ei leia. Tihtilugu otsitakse ametikohale siiski sama valdkonna kogemusega inimest, mistõttu võib karjäärimuutjate kandidatuur sobimatu tunduda,“ selgitas Kerli Veskiväli.

Siinkohal aitab kandideerijat põgus kaaskiri või põhjendus, miks ta just sellele ametikohale kandideerimas on. „Seda võib teha kas lühikese motivatsioonikirjaga või selgitusega e-maili teel. Sageli võib kasvõi paarilauseline lühike põhjendus olla see, mis kandidaadi järgmisesse vooru aitab või avab võimaluse mõnele muule sarnasele positsioonile,“ soovitas Veskiväli.

CV-s kirjuta lahti ka tööülesanded

CV, mis kandideerimisel silma jääb ja näitab kandidaati parimast küljest, on visuaalselt pilkupüüdev ja kandidaadi hetkeseisu kajastav selge ülesehitusega 1-2 lehekülje pikkune dokument. Tavapäraselt tuleb CVsse märkida kontaktandmed, haridustase, eelnevad töökogemused, oskused ning täiendkoolitused.