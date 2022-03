Funderbeam muutub läbipaistvamaks

See aga tõi välja suure hulga puuduseid, millele investorid olid enda sõnul juba varasemalt tähelepanu tõmmanud. Täna teatas Funderbeam, et täiustavad ettevõtetele seatud raporteerimistingimusi. "Me eeldame, et ettevõtted esitavad vähemalt kvartaliaruandeid, auditeeritud aastaaruandeid ja ajakohastatud teavet kõigi oluliste uudiste kohta. Soovitame tungivalt igakuist aruandlust ja oleme välja töötanud soovitatud aruandlusstandardi ettevõtetele."