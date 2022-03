Elisa toetab Ukraina sõjapõgenikke tasuta interneti ja TV-lahendusega

Esmaste interneti-, side- ja meelelahutusvajaduste katmiseks on Ukraina sõjapõgenikel võimalik liituda nii Elisa koduinterneti kui ka TV-teenustega, niisamuti pakutakse põgenikele võimalust valida endale soodustingimustel kõige paremini sobiv kõne- või nutilahendus. Kõiki teenuseid saab hakata kasutama ilma täiendavate kuludeta ning esimese kolme kuu jooksul on teenuste kasutamine täiesti tasuta. Pärast kolme kuud on teenustel kuni aastaks soodushind. Pakettide puhul ei rakendata liitumistasu ega tähtajalisi kohustusi.

“Eestisse on saabunud tuhandeid ukrainlasi, kes peavad suuresti oma elu alustama nullist. Uue lahenduse abil üritame anda oma väikese panuse, et uus algus oleks veidikenegi lihtsam,” ütles Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu.

Interneti- ja teleteenusega on erijuhtudel võimalik liituda ka ilma Eesti isikukoodita. Kõnesidepakettidega liitumiseks on vajalik isikukoodi olemasolu, mille puudumisel saab kasutada kõnekaarti ja hiljem isikukoodi omandamisel üle minna lepinguliseks kliendiks.

“Võimalus olla oma lähedastega kontaktis, kasutada internetti töö ja tugiteenuste leidmiseks või viia hetkekski meelelahutuse toel mõtted eemale oma koduriigis toimuvast on midagi, mis aitab sel raskel perioodil toime tulla,” ütles Hiiepuu. “Loodan siiralt, et abivajajad leiavad uued teenused enda jaoks üles ning et need aitavad teha esimesed sammud veidigi harjumuspärasema elukorralduse juurde naasmisel.”