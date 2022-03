KFC avab Tallinnas uue restorani tasuta kana kampaaniaga

Apollo Groupi juhatuse liikme Mauri Dorbeki sõnul on KFC oma maitsvate kanaroogadega vallutanud kõik olulisemad Tallinna piirkonnad ja Tammsaare-Tondi ristmik paneb sellele märgilise punkti. „Nüüd saab lisaks Kristiinele, Ülemistele, Lasnamäele ja Rocca al Marele kvaliteetse kanaeine kätte ka Mustamäe piirkonnas, kus elab ligi 70 000 inimest. Tondi ristmikku läbib ühes nädalas keskmiselt 45 000 autot, kellel on nüüd võimalik meelepärane kanaroog kiirelt ka autost lahkumata kaasa haarata,“ põhjendab Dorbek uue restorani asukoha valikut.

KFC Tondi restorani valikus on saadaval kõik KFC parimad palad, ikoonilisest kanaämbrist Zingeri burgeri ja mahlakate tortilladeni. Modernselt kujundatud restoranis on kohapeal einestamiseks 94 kohta ning kiire ja mugava tellimisprotsessi jaoks on restoranis olemas ka digitaalsed tellimiskioskid. „Varasemast pandeemiaolukorrast on KFC tugevdanud oma ohutusmeetmeid, pöörates veelgi suuremat rõhku toidu kvaliteedile, toiduohutusele ja turvalisele klientide teenindamisele,“ lisas Dorbek.