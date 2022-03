Kotka jahipoe tegevus sai avalikuks pärast seda, kui Venemaa alustas sõda Ukrainas. HS teatas 4. märtsil, et Venemaa endise peaministri Dmitri Medvedeviga seotud 32-meetrine Fotinia jaht jäetakse talveks Kotkasse. Ühtlasi selgus, et saalis hoitakse 34-meetrist Standarte jahti, mida kahtlustatakse Putinile kuulumises.

Pärast seda on toll ELi sanktsioonide alusel kinni pidanud 21 jahti. Suurem osa alustest asub Kotka jahipoe territooriumil.

73-aastane Dmitri Gorelov on rahvusvaheliselt tuntud eelkõige selle poolest, et tal kästi tema ettevõtte Petromed kaudu rahastada "Putini paleed", mis on suur Musta mere äärne kinnistu.