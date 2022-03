Yandex Go: oleme riigis neli aastat tegutsenud. Seni pole teenuse kohta kaebusi olnud

"Oleme üllatunud Eesti valitsuse avaldusest ajakirjanduses. Kõnealusel Venemaa seaduseelnõul pole Eesti ja teiste riikidega mingit pistmist. Isegi kui seaduseelnõu läheb Venemaal sellisel kujul läbi, laieneks see ainult Venemaa juriidilistele isikutele ja Venemaasiseste reisidega seotud andmetele. Yandex Go äppi opereerib Eestis ja paljudes teistes riikides teine ettevõte – Yandex.Taxi BV –, mis on registreeritud Hollandis ja rangelt järgib EL-i ja GDPR-i reegleid ning Eesti seadusi."