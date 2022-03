Araabia Ühendemiraatide energiaminister hoiatab vaesuse ja majandusseisaku eest

Tema sõnul üritavad naftat eksportivate riikide OPEC+ organisatsiooni juhid säilitada korda ja tuua turule ressursse, kuid ta on seisukohal, et see muutub järjest keerulisemaks. "Vajame ressursse, rahalisi ressursse, peame investeerima ning peame eraldama poliitika energia kättesaadavusest ja energia taskukohasusest," ütles Al Mazrouei. "Olen mures, kuna neid kahte segades, võime sattuda olukorda, kus energia taskukohasus muutub probleemiks ja see tooks lõpuks kindlasti kaasa vaesuse ja lõpuks maailmamajanduse stagnatsiooni."

Nafta- ja gaasihinnad on tõusnud pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, kuid Al Mazrouei märkis, et varem oli keskendutud jätkusuutlikkusele ja energiaüleminekule, mis pandeemiast tingitud nõudluse langusega põhjustas hindade langemise ajaloolisele madalseisule 2020. aastal. OPEC+ vastas toona rekordilise tootmiskärpega, kuid Al Mazrouei sõnas, et järgmine probleem, millega peale tarnete tagamise tuleb tegeleda, on taskukohasuse tagamine. "Olen kindel, et järgmiseks on energia taskukohasus ja ressursid, sest toiduga kindlustatus on muutumas probleemiks ja probleemiks on saamas ka tööstuslikud kaubad või mineraalid," ütles ta. "Nii et risk või oht, mida ma näen, on vaesus, mis võib viia selleni, et inimesed peavad liituma terrorirühmitustega."