Jaanus Lauguse sõnul tuleb igal tööpäeval vähemalt paar-kolm sellist päringut. „Peamiselt on need heal järjel inimesed, kes on ise Vene aega näinud ning otsivad oma perele selle kordumise kaitseks turvalisemat elukohta. Kui viimased paar aastat tõusis tänu koroonale ning piirangutele huvi Eesti suvilate vastu, siis nüüd otsitakse uue trendina võimalikult kaugemas Euroopa otsas turvalist sadamat,“ ütles Laugus.