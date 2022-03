Putini Venemaa soovib homsest erikonto kaudu gaasi eest tasumist rublades

Putin ütles, et „ebasõbralike” riikide gaasitarned katkestatakse, kui nad ei maksa selle eest rublades. See on järjekordne vaatus etenduses, mis võib tähendada teatud osale Euroopast suuri probleeme.

„Et osta Venemaa gaasi peavad nad avama rublakontod Venemaa pankades,” ütles Putin ametnikele videosilla vahendusel. „Alates 1. aprillist saab just nende kontode kaudu teha makseid gaasi eest. Kui sealt makseid ei tehta, siis arvestame me seda kui kliendipoolset kohustuse mitte täitmist.”

Ostjad peavad looma spetsiaalse konto riiklikus pangas Gazprombank, kus välisvaluuta konverteeritakse rubladeks, on kirjas Putini poolt allkirjastatud korralduses.

Saksamaa hädaolukorra plaan

Saksamaa majandusminister Robert Habeck ütles kolmapäeval pressibriifingul, et valitsus algatas plaani esimese kolmest võimalikust etapist, et tegeleda vähenenud energiavarustusega. Esimene etapp hõlmab gaasi tarbimise ja varude intensiivset jälgimist.

See samm tehti pärast seda, kui Venemaa nõudis, et energiamakseid tuleks teha eurode või dollarite asemel rublades. Saksamaa valitsusametnikud lükkasid Venemaa nõudmise tagasi. Saksamaa peamised energiatarnijad on viimastel päevadel hoiatanud, et riikidevaheline vaidlus võib kaasa tuua katkestusi.

"See on ettevaatusabinõu," ütles Habeck. "Vene poolelt on tulnud mitmeid avaldusi, et kui seda ei juhtu, siis tarned peatatakse."

Habeck ütles, et energiavarustus on praegu kindel ja Saksamaa gaasihoidlate täitumus on praegu 25%.

Olukorra jälgimiseks luuakse igapäevaselt koos käiv rakkerühm ning minister kutsus ettevõtteid ja tarbijaid üles aitama võimalusel energiatarbimist vähendama. Hädaolukorra lahendamise plaani kolmandas etapis võtaks Saksamaa riik olemasolevate energiavarude haldamise üle.