Saunum Groupi märtsi käive aastaga kahekordistus

“On hea tõdeda, et müügitulemused keriste ja keriste lisade osas pöörasid märtsi teises pooles kasvule. Kuu algus oli turul sarnaselt veebruarile ettevaatlik ja ebakindel, samas kuu lõpp tugev. See lubab head müügitulemust ka aprillikuusse. Märtsis läks välja esimene valmis saun Šveitsi ning kaks järgnevad aprillis,“ märkis Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal.

Metallihinnad on teiseks kvartaliks Lindali sõnul teada. "Teises kvartalis Saunumi keristele hinnad ei kalline, küll aga on kolmandas kvartalis oodata seadmetele umbes 10% hinnatõusu,“ lisas Lindal.

Arendusvaldonnas on tema sõnul kaks head uudist. Spetsiaalselt Eesti saunatootja Iglule disainitud Saunum Primary keris on koos Saunum Leil automaatikaga Londonis kasutusel. Lisaks hakkab ettevõte Lindali sõnul koostöös EAS-ga arendama uue generatsiooni sauna kliimaseadet ja kerist. Projekt on saanud EAS-lt positiivse eelhinnangu ning selle kogumaht on 992 600 eurot