Puudu on kõigest ning paistab, et kõrge inflatsioon ei kao kuhugi. See tähendab, et senised võitjad võivad kiirelt muutuda suurteks kaotajateks, nii nagu juhtus elegantse poolsajaga 70ndatel. Kuhu investeerida kõrge inflatsiooni juures? Miks tasuks olla ettevaatlik indeksitesse investeerides? Sellest Mikk Taras rääkis.