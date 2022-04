Uuring: iga teine klienditeenindaja tajub, et tema tööd ei väärtustata

Uuringust selgus, et üle poolte klienditeenindajatest (54%) tajub teenindaja töö raskusena pingelisi teenindusolukordi. Enim pingeid valmistab teenindussituatsioonides nii klientide halb ja üleolev suhtumine kui ka liigne nõudlikkus ja rahulolematus. Pea sama palju (53%) vastanutest tajub, et kliendid või ühiskond ei väärtusta nende tööd. Pisut vähem ehk 45% vastajatest tõi ameti raskusena välja klientide suhtumise, 24% tööandja suhtumise ning 11% isikliku elu pinged, mis mõjutavad tööd. 10% tõi raskusena välja ka vähese koolituse ning 8% loetles muid põhjuseid.

Klienditeenindajate kommentaaridest tuli välja seegi, et nad saavad klientide pahameele osaliseks ka olukordades, mis on seotud ettevõtte tegemistega laiemalt. Näiteks kui mõne toote hind on tõusnud, mõni toode on praak või on probleeme tarnetega. „Teenindaja pole süüdi näiteks hinnatõusus,“ märkis üks vastanutest.