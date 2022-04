Riskiinvestor: oleks ma tarkade inimeste nõu kuulda võtnud, oleks mul praegu poole vähem raha

“Ma mäletan väga hästi aastat 2015, kui ma alustasin aktiivsemalt investeerimisega. Siis ma suhtlesin paljudega ja kuulsin arvamust, et nüüd on liiga hilja ning tuleb kriis ja pauk. Väga mõistlikud ja targad inimesed ütlesid, et ma istun praegu rahas ja ma ootan. Oleks ma alates 2015. aastast siiamaani rahas istunud, oleks mul praegu kaks korda väiksem portfell,” ütles Dolgatsjov, kes on alates 2021. aasta augustist ka Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni Estban president. “Ma ise usun, et investor investeerib igal ajal.”

Enda investeerimisportfelli kõige põnevamaks osaks nimetas Dolgatsjov Ärilehe seminaril ligi 25 iduettevõtet, mis moodustavad tema portfellist 3-4%. Tänu iduettevõtetele saab ta teistesse varaklassidesse enda sõnul rahulikumalt investeerida.

“Mul on juba pikka aega investeerimissõltuvus. Ikka käed alati sügelevad ja tahaks kuhugi veel investeerida. Startupid on hea vahend - neid on palju, erinevaid ja põnevaid. Suhteliselt väikese rahaga saab mõne uue investeeringu enda portfelli lisada,” ütles Dolgatsjov.



Portfellis laenud, kinnisvarafondid, aktsiad