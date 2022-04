Urmas Paet: Moldova võtnud vastu üle 300 000 sõjapõgeniku, kellest 100 000 on moldovlaste kodudes

Delegatsioon kohtus ka president Maia Sandu ja peaminister Natalia Gavriliţaga. Paet ütles, et Moldova on Venemaa Ukraina-vastase agressiooni tõttu väga raskes olukorras, mistõttu Euroopa Liit peab Moldovale igakülgseks toeks olema.

”Venemaa Ukraina-vastase agressiooni tagajärjed on Moldovas tugevalt tuntavad ning riik on väga oluline Ukraina sõjapõgenike vastuvõtja,” ütles Paet. ”Moldoval on Euroopa Liidu igakülgne toetus sellel raskel ajal – seda nii poliitilises kui majanduslikus mõttes,” lisas ta.