Aasta esimese kolme kuuga tõusid vaid kolm teise samba pensionifondi, mis kõik pärinesid ühest pangast. Fondide keskmine langus oli 3,2%. Fondijuhid ütlevad üksmeelselt, et Venemaa sõja otsene mõju on olnud minimaalne, aga muutusi investeerimisstrateegiates on siiski tehtud.