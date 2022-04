Tesla tarne ületas ootused

Tesla tarned olid oodatust paremad, arvestades tarneahela probleeme, kirjutasid Wedbush'i analüütikud Dan Ivesi juhtimisel. "Me usume, et umbes 25 000 ühikut lükati esimesest kvartalist teise logistiliste ja tehase probleemide tõttu." Kvartali tarned on Tesla jaoks ühed kõige olulisemad näitajad majandusaruannete kõrval, vahendas Bloomberg.