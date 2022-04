Eesti ettevõte omandas Poola päikeseenergia arendaja

Alseva grupi senised omanikud omakorda saavad osaluse Sunlys, mis arendab suuremahulisi päikese- ja tuuleenergia projekte Baltikumis ja Poolas. "Alseva arendusjärgus projektide suur arv ja kogenud meeskond täiendavad suurepäraselt Sunly tiimi, millel on juba tugev tuuleenergia projektide arendamise ajalugu. Pärast tehingu jõustumist on Sunly arenduses kokku 16 GW päikese- ja tuuleenergia projekte," rääkis Sunly tegevjuht Priit Lepasepp. Ta lisas, et juba järgmise 12 kuu jooksul läheb ehitusjärku rohkem kui 250 MW päikeseparke.