Nabanööriga ühendatud: Slovakkia maksaks küll gaasi eest rublades

Slovakkia sõltub Venemaa gaasist 85 protsendi ulatuses. Riigi majandusminister Richard Sulik sõnas pühapäeval, et toetavad küll Euroopa Liidu juhiseid, kuid Venemaa gaasist loobuda ei taha. Gaasi eest ollakse nõus tasuma ka rublades.

"Gaasi (voolu) ei tohi peatada," teatas Sulik. "Kui on tingimus maksta rublades, siis me maksame ka rublades."

Sulik lisas, et Slovakkia jätkab EL-iga tööd ühise lähenemisviisi väljatöötamiseks.

Vastavalt lepingus sätestatule maksis möödunud kuul Slovakkia riiklik gaasiettevõte SPP oma gaasiarve eurodes. Ka Euroopa Liit on liiduriike teavitanud, kui lepingus on tasumiseks ettenähtud valuuta euro või dollar, ei saa Venemaa neid teisiti maksma kohustada.

Suliku sõnul on Slovakkial aega veel kuus nädalat - kuni 20. maini, siis kukub järgmine gaasimakse tähtaeg. Tarnetest ilma jääda ei saa, lisas Sulik.

Esimese Euroopa riigina teatas Leedu, et 1. aprillist nemad enam Vene gaasi ei vaja. „Sellest kuust alates ja edaspidi – ei mingit Vene gaasi enam Leedule,” teatas peaminister Gitanas Nausėda Twitteri vahendusel. Ta lisas, et Leedu katkestab agressoriga loodud energiasidemed. Loe pikemalt siit.



Saksamaa kaitseminister Christine Lambrecht sõnas samuti pühapäeval, et Euroopa Liit peaks rääkima Venemaa gaasiimpordi lõpetamisest.