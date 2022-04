Harju Elekter müüs osaluse Läti ettevõttes

Teates täpsustati, et lähtudes asjaolust, et tehing ei ole börsi reglemendi tähenduses oluline, otsustasid osapooled tehingu väärtust mitte avalikustada. Samas on teada 2021. aasta viimase kvartali seisuga oli Harju Elektri sealne osalus väärt umbes 200 000 eurot.

Harju Elekter on 2006. aastal loodud SIA Energokomplekss, mis tegeleb elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ja nende osade hulgimüügiga, üks asutajatest. Börsiteates toodi välja, et müügi põhjuseks on Harju Elektri soov keskenduda ainult oma põhitegevusele, milleks on on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine.