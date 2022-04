KUULA | Puiduturul oodatakse kurjakuulutavat juunit. Lisaks vajab lahendamist 600 000 tihumeetri mõistatus

Huvitavam on aga ekspordi teema, sest me viime välja umbes samas mahus puitu kui on puudujääk, mis Vene turu kadumisega tekib. Siiski on sellest enamus madala kvaliteediga. Välja ütleb aga, et statistika kvaliteet ei ole valdkonnas siin teab mis hea. On täitsa võimalik, et sellest 1,1 miljonist tihumeetrist saematerjalist, mis välja rändab, on arvestatav osa hoopis hööveldatud nelikant puit ehk kalibreeritud ehituspruss. „Mis tähendab, et oleme toonud selle Venemaalt, hööveldanud, aga statistikas märki maha ei jää. Eesti saeveskite eksport on olnud 500 000 tihumeetrit seematerjali,” ütleb Välja ning lisab, et 600 000 tihumeetri osas on info puudulik.