Rõivabränd Shein võib kujuneda väärtuslikumaks kui Zara ja H&M kokku

Kui rahastusvoor osutub edukaks on Bloombergi andmetel Sheini eeldatav väärtus 100 miljardit dollarit, olles kõigest 10 aastat vana ettevõtte. See liigutaks firma maailma kõige väärtuslikumate idufirmade nimistus ByteDance ja SpaceXi järel kolmandaks, selgub CB Insights'i andmetest.

Alates oma tegevuse algusest 2012. aastal on Shein arendanud Lõuna-Hiinas välja ulatusliku odavate tarnijate võrgustiku. Pandeemia ajal tegi ta koostööd selliste kuulsustega nagu Lil Nas X ja Katy Perry, et suurendada oma tuntust Z-generatsiooni ostjate seas väljaspool Hiinat.

On teada, et kiirmoetööstus avaldab keskkonnal suurt mõju. Ehkki ettevõte ei ole kommenteerinud oma süsinikujalajälge, süüdistatakse sektorit sageli selles, et see sõltub suurel määral naftast saadud produktidest. ÜRO keskkonnaprogrammi andmetel moodustab mood kuni 10% maailma süsinikdioksiidiheitest. Samuti moodustab see viiendiku aastas maailmas toodetud 300 miljonist tonnist plastikust, kirjutas Bloomberg.