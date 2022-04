Uus IPO Tallinna börsil

Ettevõte pakub investoritele 175 000 aktsiat hinnaga 3,34 eurot aktsia kohta. Ülemärkimise korral on õigus suurendada pakkutavat mahtu 225 000 aktsiani. Põhipakkumise kogumahuks on 584 500 eurot ja ülemärkimise korral 751 500 eurot. Ettevõtte väärtuseks on hinnaguliselt 5,6-5,8 miljonit eurot.