Delfi Ärilehe Suure ennustusmängu vahekokkuvõte: GameStopi ralli tõi uued liidrid

GameStopi aktsia leiab kokku 68 ennustaja portfellist, kuid ainsaks panuseks on aktsia neljal inimesel, kes nüüd kõik märtsi lõpus ennustusmängu TOPi eesotsas figureerivad. Esikümne seast on GameStopi aktsiad koguni seitsme ennustaja valikute seas.

Kuna osalejate ennustused on tehtud erineval ajal ning erineva hinna pealt, on ka portfelli suurused esinelikul erinevad.

Kui märtsi alguses kuulus edetabeli esiots krüptovara Shiba Inule panustajatele, siis aprilli alguses on pea kogu TOPi esiots vahetunud. Teist kuud järjest püsivad esikümnes aga Kiips , kes on teinud panuse GameStopi, S&P 500 ning Terra liikumisele ning eelmise kuu liider Nino F , kes on teinud panuse Ethereumi, Terra ja Tesla liikumisele.

Võimsa tõusu etteotsa on teinud nii Mart M , Kristofer R kui Andres K , kelle koht TOPis on tõusnud rohkem kui 50 kohta. Esikohal olev Kerdo P parandas kuu ajaga enda kohta TOPis 24 positsiooni võrra.

Plusspoolel on aprilli alguse seisuga 59% kõigist portfellidest ning esikoha portfell on kerkinud 1698 euroni. Viimasel kohal olev portfell on võrreldes algusega langenud 26% ehk algsest 1000 eurost on alles 740 eurot - tugeva languse on toonud peamiselt Silvano Fashion Groupi aktsia, millele on ennustaja teinud 50% panuse.