LUGEJA FOTO | Tomati sees oli šokeeriv ehmatus

Delfi lugeja ostis eile, 4. aprillil Mustamäe keskuse Rimist tomateid. Täna tomatit lahti lõigates avastas ta sealt sees 2,5 cm pikkuse nõela. "Tavaliselt söövad lapsed tomatit nagu õuna, seega täielik vedamine, et me selle tomati lahti lõikasime. Oleks võinud väga halvasti lõppeda," sõnas lugeja. "Las see lugu olla kõigile õppetunniks, et igale asjale ei lööks hambaid sisse, mida ostate."

Rimi pressiesindaja Katrin Bats tunnistas, et talle ei meenu, et midagi taolist oleks varem juhtunud. "Nõel ei saanud tomatisse kindlasti sisse kasvada, kuna tegu pole maa sees kasvava viljaga. Samuti ei transpordi me tomateid kastides, kus oleks taolisi nõelu kasutusel," sõnas Bats. "Jääb ka võimalus, et nõel on tootesse saanud pahatahtlikul eesmärgil. Seda saab meie turvameeskond antud sisendi põhjal kontrollida. Hoiame kindlasti veelgi enam silma peal kaupluses toimuva osas," lisas ta ning rõhutas, et tegemist on väga kahetsusväärse ja loodetavasti üksiku vahejuhtumiga.