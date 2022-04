Euroopa Liit kavatseb teha ettepaneku kehtestada Venemaalt pärit kivisöe impordi kohustuslikuks lõpetamiseks. Tegemist on selge reaktsiooniga teadetele, et Venemaa väed on Ukrainas toime pannud ilmselgeid sõjakuritegusid, nagu väidavad asjaga kursis olevad inimesed.