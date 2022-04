Kuni keskmise sissetulekuga leibkondadele hüvitatakse energiakulud ka aprillikuu tarbimise eest

"Valitsus on otsustanud, et kuni keskmise sissetulekuga leibkondadele makstakse energiakulude leevendamise hüvitist ka aprillikuu tarbimise eest," sõnas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Kadri Laube. Sama kinnitas rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Geili Heinmaa. Laube lisas, et toetuse saamiseks tuleb pöörduda kohalikku omavalitsusse.