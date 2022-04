Baltika teatas uuest kontseptsioonist

Baltika juhatuse esimehe Flavio Perini sõnul on Riias Spice kaubanduskeskuses märtsi keskel avatud uue kontseptsiooniga pood ennast juba igati tõestanud. „Müüginumbrite poolest on see eranditult meie parim kauplus Riias. Vaatamata sellele, et värskelt uuenduskuuri läbinud Spice kaubanduskeskusse on koondunud väga tugevad moebrändid, konkureerib sealne kauplus müüginumbritelt meie Eestis asuvate Ivo Nikkolo edukaimate poodidega,“ lisas Perini.