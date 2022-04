Gaasi hind langes, kuid Venemaa surub partnereid endiselt

Samal ajal on endiselt õhus Venemaa rublamakse nõue, millele näiteks Leedu ja Taani on juba reageerinud sellega, et nad sellistel tingimustel gaasi ei osta. Leedu jõulise tegevuse kohta loe pikemalt siit .

Venemaa on Taanile teatanud, et nad ei ole nõus neile enam gaasi müüma, kui kohalik ostja Orsted ei tee järgmist makset rublades. See peaks olema Euroopa Liidule järgmine ohusignaal. Me vajame gaasi ka soojemal ajal – näiteks järgmiseks talveks on vaja oma varud kurguni täis lasta.