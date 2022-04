Populaarsel investeerimisplatvormil eToro enim jäljendatav Taani investor Jeppe Kirk Bonde sõnas Soome majanduslehele Kauppalehti, et inimesed võtavad enda teadmata riske, isegi siis kui nad oma raha ei investeeri. Selle juures rõhutab ta, et hind ja väärtus on kaks eri asja.