Microsoft palkas uue Baltimaade regioonijuhi

Vaida Sapole on sündinud Leedus. Tal on magistrikraad finantsjuhtimises ja rohkem kui 20 aasta jagu kogemust ettevõtluse arendamise, rahanduse ja juhtimise vallas tänu eri rollidele rahvusvahelistes ettevõtetes.

„Eesti, Läti ja Leedu on keskendunud tugevalt digitaliseerimisele, mistõttu on minu jaoks väga inspireeriv liituda Microsofti meeskonnaga, kes juhib selles piirkonnas digipööret. Latt on seatud kõrgele, kuid potentsiaal uuenduste ja uute lahenduste sünniks on tohutu. Usun, et viime koos Balti partnerite, ettevõtete ja organisatsioonidega ellu palju edukaid projekte ja loome ühiskonnale digipöörde kaudu väärtust,“ kommenteeris Microsofti Baltimaade regiooni juht Vaida Sapole.