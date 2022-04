Diskrimineerimine eluruumi üürile andmisel on keelatud ja karistatav

Seoses volinikule laekunud pöördumistega ja tänases Ekspressis Üürileandjad ukrainlastele ei halasta: "Ootame kodumaiseid üürilisi", "Lapsed siia ei mahu", "Otsige endale muu elukoht" avaldatud artikliga selgitame, et Eestis on keelatud korteri või maja välja üürimisel tõrjuda üürilisi põhjendusega, et neil on lapsed, põgenikustaatus või et nad on välismaalased, naised või mehed.