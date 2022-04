Fermi ei saa veel avaldata detaile Latvenergoga seoses. Ees on ootamas veel teisigi koostöid

Tuumajaamade rajamisest Eestisse on räägitud nii seoses kõrgete energiahindade kui Ukraina sõjaga. Millises seis on hetkel Fermil Läti energeetikafirma Latvenergoga ja millised koostööd on ettevõttel on veel plaanis?

Fermi Energia juht ja asutaja Kalev Kallemets sõnas, et Latvenergoga ollakse suhtluses ning detaile saadakse avaldada eeldatavalt enne suve. „Läti on Eesti ja Leeduga samal elektriturul ja ka Läti tarbijatele on oluline varustuskindluse tagamine vastuvõetava hinnaga, mille eest riigiettevõte Latvenergo vastutab. Arvestades juhitavate võimsuste osakaalu Latvenergo elektritootmise portfellis, on ka Läti jaoks põhjendatud kaaluda baaskoormuse tagamise võimalusi koostöös Eestiga,” sõnas Kallemets.

Kallemets lisas, et Fermil on sõlmitud ka Kanada suurima elektritööstusettevõttega Ontario Power Generation (OPG) teenusleping rajamisprogrammi, loamenetlusplaani ja eelarvestuse teostamiseks selle aasta jooksul. „OPG on rajamas Fermi Energia referentsreaktorit Kanadas aastaks 2028,” lausus ta.