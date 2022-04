Viimased poolteist kuud kestnud Ukraina sõda mõjutab kaudselt peaaegu kogu majandust. Sektoriti on olukord erinev, kuid meil kui piiririigile on kahtlemata sõjal oodatav mõju. Ärileht uuris, et kui palju mõjutab sõda elektroonikatööstust. Kas me hakkame nägema teatud kaupade puudust?