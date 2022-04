Merko kasum kasvas neljandiku võrra

Trinki sõnul nad lootsid, et pandeemia on tänaseks läbi, kuid üllatusi tuli veel. "Kui arvasime, et ühel hetkel saab pandeemia läbi ning naaseme tavapärase stabiilsuse juurde, siis tänaseks on selge, et nii see ei ole. Ukraina sõda ja sellega koos alanud majandussõda ei jäta puutumata ka ehitus- ja kinnisvara arenduse valdkonda ega ka meid. Kuidas täpselt edasised arengud meid mõjutavad, me täna ei tea. Küll aga teame, et Merko on tugev ettevõte, meil on hästi toimiv meeskond ja me saame hakkama."