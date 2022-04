Eesti Energia jõudis Liivi meretuulepargi planeerimisega järgmisesse faasi

Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul on Liivi meretuulepargil kandev roll nii Eesti energiajulgeolekus kui ka rohepöördes. „Praegu on aeg teha põhimõttelised sammud taastuvenergia tootmise suurendamiseks. Planeerimisetapi edukal läbimisel saab Liivi meretuulepark tootmist alustada juba 2028. aastal ja katta poole Eestis tarbitavast elektrist. See on mõjus ja reaalselt teostatav projekt, et toota Eestis taskukohast ja keskkonnahoidlikku elektrit suures mahus,“ ütles ta.