Fahle äriparki rajatakse Eesti esimene täiesti puidust kõrghoone

Kui mitmel pool Euroopas on keskkonnasäästliku ehitusstiili osana puitkonstruktsioonide kasutamine kõrghoonete puhul juba levinud, siis Eestis on Fahle Pargi uus hoone esimene selline. „Kuna pea pool kogu süsinikujalajäljest tuleb ehitusest, siis on selles sektoris võimalik palju ära teha. Seetõttu otsustasime uue hoone täiesti keskkonnasõbraliku teha ja loobuda süsihappegaasirikka tootmisprotsessiga teraskonstruktsioonide ja betooni kasutamisest,“ rääkis Fahle Pargi arendaja Fausto Capitali osanik Sven Mihailov.