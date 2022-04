Arco Vara kasum kahekordistus võrreldes varasemaga

Nad teatasid, et Kodulahe Kvartalis, mis on Arco Vara suurim müügis olev projekt, suudeti 2021. aastal eelmüüa 100% kodudest. "Projekti ehituspartner on suutnud tagada tähtsad tarned, tänu millele on hoonete valmimine graafikus ja kodude üleandmised algavad juba kahe kuu jooksul," teatati börsiteates.

Kodulahe projekti VI etapi ehitus aadressil Lammi 8 algas 2022. aasta veebruaris Arco Vara enda ehitusettevõtte Arco Tarc OÜ poolt. Neil on plaanis ehitada sinna paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit. Korterelamud saavad valmis umbes 2 aastat pärast ehituse algust. Arco Vara kinnitas, et aastaaruande avaldamise kuupäevaks on 108 korterist 24 eelmüüdud. 2021. aasta II kvartalis lõppesid müügid Oa tänava kinnistutel Tartus, kuhu rajati 4 väiksemat kortermaja kokku 30 korteriga Kodukalda projektinime all. 2021. aastal said Kodukalda majad ka kasutusloa.