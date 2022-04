Investorid ja ettevõtjad tegutsevad – kas vanalinn “tuleb tagasi”?

Äriotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud kinnisasjade ja mitteeluruumidega tehti vanalinnas eelmisel aastal tehinguid kokku 32,2 miljoni euro väärtuses, mida on aasta varasema 6,6 miljoniga võrreldes ligi viis korda rohkem. Tehinguid toimus kokku 43, mida on 2020. aasta 28 tehinguga võrreldes üle 50% enam.

“Kui mingis sektoris tehinguaktiivsus kiiresti kasvab, siis on see reeglina hea märk. Investorite usk ja raha koos uute kontseptsioonide ja äriplaanidega on vanalinnas kindlalt tagasi,” analüüsis 1Partner Kommertskinnisvara tegevjuht Kirill Vigul ning lisas, et vastukaaluks välisturistide vähesusele mõjus piirkonnale hästi eelmisel suvehooajal Tallinna külastanud siseturistide arvu pea kahekordistumine.

„Tänaseks on kriisiajast järeldused tehtud. Näiteks Olevimäe uued restoranid Art Priori ja 38 Restoran on kogenud ja edukate restoranipidajate uued projektid, mis turundavad end esmajoones just kohalikule klientuurile,” selgitas Kirill Vigul ning lisas, et uusi mahukaid investeeringuid on märgata ka vanalinna teises servas asuva Rataskaevu tänaval.

Kirill Viguli sõnul tekkis vahetult pärast sõja algust Ukrainas mõningane ebaselgus ka Tallinna äripindade turu arengute osas, kuid mingit konkreetset mõju märgata ei ole. “Siiski on sõja tõttu Tallinna saabunud tuhandeid uusi inimesi, kellest mõned otsivad juba ruume uue kohviku või restorani avamiseks. Arusaadav, et vastava tausta ja kogemusega inimesed soovivad ka Eestis jätkata sellega, millega nad kodumaal pikalt tegelesid,” sõnas Kirill Vigul, kelle kinnitusel on 1Partner Kommertskinnisvara poole vastava huviga viimase kahe nädala jooksul korduvalt pöördutud.

Ettevõtluse arengut vanalinnas näeb Viguli sõnul olulise prioriteedina ka Tallinna linn, millele kuuluvate äripindade hinnasoodustused kestavad veel aprilli lõpuni, et aidata ettevõtjail raskest pandeemiast paremini taastuda. „Tallinna vanalinn on juba mitu katku üle elanud ja nagu näha, siis elab ka koroonapandeemia,” võttis Vigul teema optimistlikul noodil kokku. “Usutavasti on vanalinna uus tõus alanud ja võileivahinnaga rendilepingute aeg saab selleks korraks läbi,” lisas ta.