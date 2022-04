Euroopa parlament nõuab täielikku embargot Venemaa nafta, söe, tuumakütuse ja gaasi impordile

Kõigi liikmesriikide prioriteet peab olema juba kehtivate sanktsioonide täielik ja tõhus rakendamine kogu ELis. Lisaks kutsub parlament ELi juhte üles jätma Venemaa välja nii G20 koosseisust kui ka teistest mitmepoolsetest koostööorganisatsioonidest, näiteks ÜRO Inimõiguste Nõukogust, Interpolist, Maailma Kaubandusorganisatsioonist ja UNESCOst. See oleks märguanne, et rahvusvaheline kogukond ei kavatse taastada tavapärast suhtlust agressorriigiga.

Parlamendiliikmed nõuavad kõigi Venemaa ametnike ja Putini režiimiga seotud oligarhide varade arestimist ning nende viisade tühistamist. Arestima peaks ka Lukašenka režiimiga seotud Valgevene isikute varad. Parlament rõhutab, et sanktsioonid tuleks kehtestada kõigile neile Venemaa ametnikele, kuberneridele, linnapeadele ja majanduseliiti kuuluvatele isikutele, kes toetavad Putini režiimi praegust poliitikat ja lõikavad sellest kasu.

Parlamendiliikmed leiavad, et pärast teateid Venemaa relvajõudude jõhkrusest (sh haiglate, koolide, varjupaikade ja kiirabiautode rüüstamisest ning põgeneda püüdvate tsiviilelanike tulistamisest eelnevalt kokkulepitud humanitaarkoridorides) Butšas, Mariupolis, Volnovahas ning paljudes teistes linnades ja külades, ei ole kahtlust, et tegu on sõjakuritegudega.