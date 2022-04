Soome-Eesti tagavad üheskoos sõltumatuse Vene gaasist ujuvterminali ja gaasitoru abil

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on Eesti ja Soome koostöö eesmärk tagada tarbijatele kindlustunne ka järgmiseks kütteperioodiks. „Meie eesmärk on tagada gaasi varustuskindlus selliselt, et ükski tarbija ei peaks järgmisel talvel mõtlema gaasist loobumisele. Elering on tänastes keerulistes oludes rajanud gaasi varustuskindluse tagamise kolmele sambale – gaasivarude suurendamine ja kaitstud tarbija varu väljaostmine, regiooni tarbijate ühetaolise kohtlemise kokkulepete sõlmimine tarnehäirete korral ja regiooni tarnevõimekuste suurendamine. Koostöö Soomega võimaldab meil kolmanda sambaga jõuliselt edasi liikuda.“